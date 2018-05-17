اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاجتماع الطارئ الذي تعقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم في دورة غير عادية برئاسة المملكة لبحث تداعيات قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

وسلطت الضوء على إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها استدعت سفراءها لدى كل من النمسا والتشيك ورومانيا والمجر، للتشاور معهم إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة .

وأشارت صحف الخميس إلى توقيع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وعرجت في الإطار ذاته على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القاهرة ستشهد اجتماعًا وزاريًا يضم مصر والسودان وإثيوبيا خلال يونيو المقبل لمتابعة المباحثات الخاصة بالسد .

وتناقلت تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، استخدام غاز الكلور في هجمات على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمالي سوريا .

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إطلاق السلطات الماليزية سراح زعيم المعارضة أنور إبراهيم من السجن بمقتضى عفو ملكي