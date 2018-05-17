اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاجتماع الطارئ الذي تعقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم في دورة غير عادية برئاسة المملكة لبحث تداعيات قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني .
وسلطت الضوء على إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها استدعت سفراءها لدى كل من النمسا والتشيك ورومانيا والمجر، للتشاور معهم إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة .
وأشارت صحف الخميس إلى توقيع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .
وعرجت في الإطار ذاته على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القاهرة ستشهد اجتماعًا وزاريًا يضم مصر والسودان وإثيوبيا خلال يونيو المقبل لمتابعة المباحثات الخاصة بالسد .
وتناقلت تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، استخدام غاز الكلور في هجمات على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمالي سوريا .
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إطلاق السلطات الماليزية سراح زعيم المعارضة أنور إبراهيم من السجن بمقتضى عفو ملكي
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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