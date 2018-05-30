اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المحاور التي وردت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أمس ,ومن بينها قرار فصل سلطة الطيران المدني العراقي عن وزارة النقل.

وتناولت الصحف أصداء تصويت مجلس النواب أمس الأول على قرار يقضي بإلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى, مستعرضة مواقف الكتل السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات من هذا القرار.

وأبرزت الدعوات الموجهة إلى الهيئات والجهات المعنية ,بما فيها المفوضية العليا للانتخابات إلى الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة في هذا الشأن، واتباع القوانين والنظم بخصوص النظر في الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات.

وفي الشأن الأمني نوهت صحف الأربعاء باستمرار عمليات تطهير بعض الأراضي العراقية من فلول تنظيم داعش الإرهابي لاسيما في المناطق غير المأهولة