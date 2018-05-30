اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المحاور التي وردت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أمس ,ومن بينها قرار فصل سلطة الطيران المدني العراقي عن وزارة النقل.
وتناولت الصحف أصداء تصويت مجلس النواب أمس الأول على قرار يقضي بإلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى, مستعرضة مواقف الكتل السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات من هذا القرار.
وأبرزت الدعوات الموجهة إلى الهيئات والجهات المعنية ,بما فيها المفوضية العليا للانتخابات إلى الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة في هذا الشأن، واتباع القوانين والنظم بخصوص النظر في الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات.
وفي الشأن الأمني نوهت صحف الأربعاء باستمرار عمليات تطهير بعض الأراضي العراقية من فلول تنظيم داعش الإرهابي لاسيما في المناطق غير المأهولة
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
GMT 09:01 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 08:59 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
GMT 06:58 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء
GMT 06:56 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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