اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مطالبة المجلس الرئاسي من الحكماء والشيوخ من مدينة درنة والمناطق المجاورة بالتدخل العاجل لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء في تلك المدينة ، مبينة تقدم قوات الجيش وسيطرتها على أربعة مواقع إستراتيجية كانت بين الجماعات الإرهابية بالمدينة .

وتطرقت الصحف إلى استعداد اللجنة التشريعية في مجلس النواب لطرح مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة السياسية ، موضحة أن المبادرة الجديدة تستند على بيان اجتماع اللجنة الرباعية الصادر في القاهرة مؤخرًا .

ورصدت الصحف القلق والاستنكار الدولي بشأن الاعتداءات السافرة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والأراضي المحتلة