اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مطالبة المجلس الرئاسي من الحكماء والشيوخ من مدينة درنة والمناطق المجاورة بالتدخل العاجل لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء في تلك المدينة ، مبينة تقدم قوات الجيش وسيطرتها على أربعة مواقع إستراتيجية كانت بين الجماعات الإرهابية بالمدينة .
وتطرقت الصحف إلى استعداد اللجنة التشريعية في مجلس النواب لطرح مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة السياسية ، موضحة أن المبادرة الجديدة تستند على بيان اجتماع اللجنة الرباعية الصادر في القاهرة مؤخرًا .
ورصدت الصحف القلق والاستنكار الدولي بشأن الاعتداءات السافرة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والأراضي المحتلة
GMT 08:55 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس
GMT 08:52 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس
GMT 08:50 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 10:54 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادره الثلاثاء
GMT 10:52 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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