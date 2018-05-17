اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

تصدر تأكيد مفوضية الانتخابات بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية خلال اليومين المقبلين , الصفحات الأولى لصحف بغداد اليوم , مبرزة باهتمام تحركات الكتل السياسية الفائزة باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة .
ونوهت الصحف، بإعلان مفوضية الانتخابات عن قيام جهات لم تسمها بتهديد موظفيها في كركوك الذين وصفتهم بأنهم بحكم المحتجزين ، مشددة على أنه لا يوجد هناك ما يبرر أو يدعو إلى اللجوء إلى العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع .
وأبرزت صحف بغداد الملاحظات والشكاوى التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية بشأن إجراءات الاقتراع وأجهزة العد والفرز ، داعيةً مجلس مفوضي الانتخابات إلى الاستجابة لها .
وتطرقت الصحف إلى مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية , مستعرضة الدعوات والمطالبات بتشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة وأبويّة بعيدة عن المحاصصة والتحزب ، منوهة بتباين وجهات نظر الكتل والائتلافات بشأن موعد وشكل الحكومة المقبلة
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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