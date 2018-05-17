اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

تصدر تأكيد مفوضية الانتخابات بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية خلال اليومين المقبلين , الصفحات الأولى لصحف بغداد اليوم , مبرزة باهتمام تحركات الكتل السياسية الفائزة باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة .

ونوهت الصحف، بإعلان مفوضية الانتخابات عن قيام جهات لم تسمها بتهديد موظفيها في كركوك الذين وصفتهم بأنهم بحكم المحتجزين ، مشددة على أنه لا يوجد هناك ما يبرر أو يدعو إلى اللجوء إلى العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع .

وأبرزت صحف بغداد الملاحظات والشكاوى التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية بشأن إجراءات الاقتراع وأجهزة العد والفرز ، داعيةً مجلس مفوضي الانتخابات إلى الاستجابة لها .

وتطرقت الصحف إلى مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية , مستعرضة الدعوات والمطالبات بتشكيل حكومة تكنوقراط نزيهة وأبويّة بعيدة عن المحاصصة والتحزب ، منوهة بتباين وجهات نظر الكتل والائتلافات بشأن موعد وشكل الحكومة المقبلة