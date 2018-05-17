اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، دعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .

وتابعت، الإضراب العام والشامل في مدن وبلدات فلسطينيي 48 ردًا على الاعتداءات والعنف الذي مارسته إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وسلطت الضوء على دعوات القوى الفلسطينية لمواصلة مسيرات العودة السلمية حتى الخامس من يونيو القادم، ضدّ اعتداءات وعنف قوات الاحتلال الإسرائيلي وضدّ قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس .

واهتمت بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم الذي سيناقش مشروع قرار يتضمن الموقف العربي من القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني .

وأبرزت تصنيف المملكة، ممثلة برئاسة أمن الدولة أسماء قيادات من حزب الله على قائمة الإرهاب عملًا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، أبرزهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب .

وأبرزت صحف الأردن، تهديد بيونغيانغ بإلغاء القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي .

وواصلت الصحف ، تغطيتها لتطورات الميدانية في سوريا ، وسط تحذيرات الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا بأن الوضع في ادلب سيكون أسوأ بأضعاف مما كان عليه في الغوطة الشرقية، في حال تكرر سيناريو الغوطة في محافظة إدلب