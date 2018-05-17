اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، دعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .
وتابعت، الإضراب العام والشامل في مدن وبلدات فلسطينيي 48 ردًا على الاعتداءات والعنف الذي مارسته إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وسلطت الضوء على دعوات القوى الفلسطينية لمواصلة مسيرات العودة السلمية حتى الخامس من يونيو القادم، ضدّ اعتداءات وعنف قوات الاحتلال الإسرائيلي وضدّ قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس .
واهتمت بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم الذي سيناقش مشروع قرار يتضمن الموقف العربي من القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني .
وأبرزت تصنيف المملكة، ممثلة برئاسة أمن الدولة أسماء قيادات من حزب الله على قائمة الإرهاب عملًا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، أبرزهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب .
وأبرزت صحف الأردن، تهديد بيونغيانغ بإلغاء القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي .
وواصلت الصحف ، تغطيتها لتطورات الميدانية في سوريا ، وسط تحذيرات الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا بأن الوضع في ادلب سيكون أسوأ بأضعاف مما كان عليه في الغوطة الشرقية، في حال تكرر سيناريو الغوطة في محافظة إدلب
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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