اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني بما فيها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وردود الفعل على مجازر الاحتلال في غزة، ونقل "السفارة الأمريكية" إلى القدس المحتلة .

وسلطت صحف الصباح الضوء على الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بناء على طلب المملكة العربية السعودية .

وتحدثت عن وصف الحكومة الفلسطينية، نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس بـ"التسول والارتزاق السياسي المهين عبر العدوان على شعبنا وقضيتنا الفلسطينية" .

ونشرت صحف هذا اليوم أقوال الرئاسة الفلسطينية عن الخطوة الأمريكية المتمثلة بفتح البؤرة الاستيطانية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة ، وتحريض سفرائها في الأمم المتحدة، وإسرائيل، جعلت الادارة الأمريكية شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني" .

ولفتت الصحف النظر إلى إدانة الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة استخدام القوة الوحشية والعشوائية، لقوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة