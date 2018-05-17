اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني بما فيها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وردود الفعل على مجازر الاحتلال في غزة، ونقل "السفارة الأمريكية" إلى القدس المحتلة .
وسلطت صحف الصباح الضوء على الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بناء على طلب المملكة العربية السعودية .
وتحدثت عن وصف الحكومة الفلسطينية، نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس بـ"التسول والارتزاق السياسي المهين عبر العدوان على شعبنا وقضيتنا الفلسطينية" .
ونشرت صحف هذا اليوم أقوال الرئاسة الفلسطينية عن الخطوة الأمريكية المتمثلة بفتح البؤرة الاستيطانية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة ، وتحريض سفرائها في الأمم المتحدة، وإسرائيل، جعلت الادارة الأمريكية شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني" .
ولفتت الصحف النظر إلى إدانة الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة استخدام القوة الوحشية والعشوائية، لقوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات في الضفة الغربية وقطاع غزة
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GMT 10:52 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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