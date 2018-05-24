اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتصريح وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، أن بلاده تحضر الآن للمرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية

توطئة لتدشينها قريبًا، مشيرًا إلى دور السودان في قضايا الأمن والسلام الإقليمي ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وأبرزت تأكيد وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، أن جهود وزارته أثمرت بالفعل عن إيجاد شراكات مقدرة مع المانحين ودول التعاون الثنائي والمنظمات الدولية والإقليمية.

وتطرقت الى استقبال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس نظيره السوداني إبراهيم محمود، في العاصمة أنقرة ، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونشرت إعلان جامعة الدول العربية وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا في عام 2013 م نظرًا لإقدامها على نقل سفارتها للقدس.

ونقلت عن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن الليبيين أصبحوا على مقربة من يوم إعلان تطهير البلاد من آخر معاقل الإرهاب في البلاد.

وعرجت على انتخاب مجلس النواب اللبناني أمس النائب نبيه بري رئيسًا للمجلس للمرة السادسة على التوالي منذ توليه رئاسة المجلس في العام1992 م.

وركزت صحف السودان على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن مصير القمة التاريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيتحدد الأسبوع المقبل.