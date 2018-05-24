اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على دعوة الرئيس الفرنسى إيمونيل ماكرون كافة الأطراف الليبية للاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس يوم 29 من مايو الحالي من أجل طرح مبادرة برعاية دولية للانتخابات الليبية .

وأشارت إلى توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى اتخاذ البرلمان الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل عاجل، موضحا أنه بحلول أغسطس القادم يكون لمجلس النواب أربعة سنوات وهي المدد المتعارف عليها لعمل البرلمانات في معظم أنحاء العالم، وعلى جميع الأطراف تحمل مسؤوليتها لإجراء انتخابات لإنقاذ ليبيا.

ونوهت الصحف إلى كلمة قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر التي أوضح فيها أن بلاده تمر بمرحلة مفصلية حاسمة في حربها ضد الإرهاب منذ أن دقت ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة .

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية ، موضحة مواصلة الجيش قصفه لمواقع الجماعات الإرهابية في ضواحي ومداخل درنة .

وتطرقت إلى القلق العميق الذي أعرب عنه وفد البرلمان الأوروبي إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا بلد .

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الاقليمية مشيرة إلى التطورات في المشهد العراقى عقب نتائج الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة ، وتابعت مواصلة تقدم الجيش اليمني الشرعي المدعوم من التحالف العربي على ميليشيا الحوثي فى عدة جبهات .