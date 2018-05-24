اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أن استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي علي أساس حل الدولتين.

وسلطت الضوء على استعراض الجانبين خلال جلسة مباحثات موسعة بالقاهرة أمس، آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، والاتفاق على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سوريا بما يحافظ على وحدة أراضيها.

ولفتت إلى توقيع مصر وروسيا أمس اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة محور قناة السويس وذلك في أطار اعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشر التي عقدت أمس بموسكو .

وأخبرت أن البرلمان اللبناني أعاد أمس انتخاب نبيه برى، رئيسا له للمرة السادسة بأغلبية ٩٨صوتا .

وتحدثت عن استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس مواقع تابعة لحركة حماس وهدفين للبحرية الفلسطينية في ميناء غزة.

وعرجت إلى الاجتماع الموسع الذي تستضيفه فرنسا في 29 مايو الجاري للأطراف الليبية لبحث التنسيق والتشاور والوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

وتطرقت الصحف المصرية إلى قيام كوريا الشمالية أمس في بادرة منها لحسن النوايا، بدعوة عشرات الصحفيين الأجانب ليشهدوا تفكيك موقع التجارب النووية الذي تعهدت بيونج يانج بتدميره عقب قمة الكوريتين الشهر الماضي.