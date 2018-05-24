اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس اهتمامها على المشاورات الجارية بين الكتل والائتلافات الفائزة بالانتخابات البرلمانية ,تمهيدا لتشكيل الحكومة القادمة في العراق ,التي يفترض ان تشكلها الكتلة الاكبر .
ونوهت بشكل خاص باللقاءات التي اجراها وفدان كرديان يمثلان الحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني في بغداد خلال اليومين الماضيين, لاستكشف امكانات تشكيل الكتلة الأكبر في ضوء تطابق أو تقارب وجهات النظر بين الكتل المختلفة بشأن البرنامج الحكومي للمرحلة القادمة.
وابرزت صحف الخميس اللقاء الذي عقده زعيم التيار الصدري وائتلاف " سائرون" مقتدى الصدر، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، الذي تركز حول ظروف تشكيل الحكومة القادمة ، منوهة بأن اللقاءات التي يجريها "كوبيتش" مع زعماء الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية ,تأتي قبيل اعداد تقريره الخاص بشأن العراق ,الذي من ينوي تقديمه الى الأمم المتحدة قريبا.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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