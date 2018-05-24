اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، وتأكيده على وجوب أن تكون حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة على رأس أجندة المجتمع الدولي.

واهتمت بدعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للبدء الفوري بالتحقيق الدولي في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وتابعت الطلب الفلسطيني من المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الكامل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، منذ العام 2014، التي تشمل الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس المحتلة.

وواصلت اهتمامها بالمباحثات وخارطة التحالفات بين الكتل السياسية في العراق عقب نتائج الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وسلطت صحف الأردن الضوء على التطورات الميدانية العسكرية في سوريا ، بالتزامن مع دعوة روسيا للمجموعة الدولية إلى اعادة اعمار المناطق المضررة من العمليات العسكرية.

وواكبت التطورات الميدانية في ليبيا ، واعلان الجيش الوطني الليبي تضييق الخناق على المسلحين في مدينة درنة.

واهتمت باعلان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء بان الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون ينتظر مقابل تخلي بلاده عن السلاح النووي ، مساعدة اقتصادية وضمانات أمنية.