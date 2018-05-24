إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالنتائج المتوقعة للإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي لتسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة الجديدة .

وأشارت الى قصف طائرات إسرائيلية أمس مواقع لحركة حماس في غزة ردا على تسلل فلسطينيين من القطاع الى إسرائيل حيث أضرموا النار في موقع عسكري .

وتحدثت عن إعلان منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس أن فلسطين انضمت إلى وكالتين إضافيتين تابعتين للأمم المتحدة بعدما كانت انضمت منذ العام 2011م الى منظمة اليونيسكو .

وأخبرت عن تدمير طيران التحالف زورقين للميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران في المياه الدولية كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر .

وتطرقت صحف الصباح إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله إثر محادثات أجرياها في القاهرة أمس أن وضع القدس ينبغي تسويته ضمن قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين.

ولفتت إلى تأكيد واشنطن أن مصير القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيتحدد الأسبوع المقبل مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تريد مساعدة إقتصادية وضمانات أمنية