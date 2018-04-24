اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع المبعوث الأممي غسان سلامة وكافة أعضاء البعثة بليبيا ، وتم خلاله بحث الدعم الذي تقدمه البعثة الأممية لليبيا في طريقها نحو السلام والاستقرار وبناء الدولة كما بحث المجتمعون التطورات السياسية في البلاد.

وأشارت الصحف إلى تجديد رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح دعوتة المطالبة بتعديل الاتفاق السياسي المقترح من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه والذي اعتمده مجلس النواب، والذي يقضي بأن تكون السلطة التنفيذية في ليبيا مؤلفة من رئيس ونائبين ورئيس للحكومة تعمل على حل مشكلات المواطنين.

وكشفت عن لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برعاية مغربية ، موضحة أنه تم بحث سبل تنفيذ الاتفاق السياسي، وتوحيد مؤسسات

وتقليص المجلس الرئاسي، وإعادة هيكلته، مشيراً إلى أن اللقاء في إطاره السياسي لا يطمح مطلقا أن يكون بديلاً عن المؤسسات الرسمية التي يناط بها الشأن السياسي وهي مجلس النواب ومجلس

الدولة .

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، موضحة قصف الجيش الليبي مواقع للجماعات الإرهابية في المدخل الغربي لمدينة درنة.

ولفتت الانتباه إلى تقدم الجيش اليمني في عدة جبهات وسط سقوط العديد من قادة ميليشيا الحوثي الانقلابية نتيجة القصف المتواصل من قوات التحالف العربي.