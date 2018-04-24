اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة العلماء في باكستان من إيران بالكف عن التدخل في شؤون الدول الإسلامية، ووقف تسليح وتجنيد الميليشيات الإرهابية في البلاد الإسلامية.
واهتمت باتفاق باكستان والصين على مواصلة التعاون الثنائي في دعم الأمن الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأشارت إلى إدانة باكستان للهجوم الانتحاري الذي استهدف مدنيين أبرياء في مركز لتسجيل الناخبين بالعاصمة الأفغانية كابل.
وأخبرت عن عزم باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا وخاصة في المجال العسكري لتخفيف الضغوط الإقليمية التي تواجهها من جانب الهند.
وعرجت على الجهود التي يبذلها الجيش الباكستاني للحد من تسلل الإرهابيين إلى باكستان عبر الحدود المشتركة مع أفغانستان.
وتطرقت إلى مشاريع التنمية التي ينفذها الجيش الباكستاني في منطقة القبائل المحاذية لأفغانستان ضمن برنامج إعادة تأهيل المتضررين من الحرب على الإرهاب.
إقليمياً أخبرت الصحف عن مقتل 17 فرداً من قوات الأمن الأفغانية بثلاثة هجمات وقعت أمس في أفغانستان.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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