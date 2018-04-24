اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع السفير الفرنسي برونو فوشيه حيث عرضا نتائج مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس والآلية التي ستعتمد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين لبنان والدول والمؤسسات التي شاركت فيه.
وفي آخر التطورات الميدانية التي يشهدها اليمن أخبرت عن نجاح غارة للتحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن من القضاء على المطلوب رقم 2 على لائحة التحالف المدعو صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع لميليشيا الحوثي الانقلابية.
وفي الشأن العراقي نقلت أنباء قيام ملثمين بإختطاف ضابط شرطة برتبة نقيب في الجنينة الواقعة ضمن مركز محافظة البصرة ما أدى الى إستنفار أمني واسع في المنطقة .
وتطرقت إلى تسليم عدد من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في الجزائر أنفسهم للسلطات الأمنية وإعلان استسلامهم وتراجعهم عن العمل الإرهابي ، معبرين عن استعدادهم للتوبة والعودة إلى حضن المجتمع.
وسلطت الضوء على فوز مرشح اليمين من أصل لبناني ماريو بينيتيز في الإنتخابات الرئاسية في الباراغواي.
GMT 08:35 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:33 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:27 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:25 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:23 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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