اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

ذكرت الصحف المصرية الصادرة اليوم،أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة لتهريب أسلحة إيرانية الصنع تشمل صواريخ يطلقونها على مدن سعودية، مشيرة إلى أن عملية "‬النصر الذهبي "بدأت فور إنتهاء مهلة حددت للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم الميناء الوحيد الخاضع لسيطرتهم.

وسلطت الضوء على قرار مجلس القضاء العراقي باعتقال 20 شخصًا متهمًا بالتورط في تفجير مدينة الصدر وذلك بعد أسبوع من التفجير الذي أودى بحياة 18 شخصا وإصابة 90 آخرين.

ولفتت صحف الخميس إلى قيام مقاتلات سلاح الجو الليبي بشن ثلاث غارات استهدفت إرهابيين هاربين من بنغازي ومرتزقة أجانب من إفريقيا جنوب مدينة سرت.

وعرجت إلى إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة استخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين مطالبة الأمين العام للمنظمة الدولية أن يوصى بوضع آلية حماية دلية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

محليًا.. أخبرت صحف مصر أن الحكومة المصرية الجديدة ستؤدى اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجيد لحكومة المهندس مدبولي والذي تضمن زيادة تمثيل المرأة والشباب في تولى الحقائب الوزارية.