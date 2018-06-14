اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

ذكرت الصحف المصرية الصادرة اليوم،أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة لتهريب أسلحة إيرانية الصنع تشمل صواريخ يطلقونها على مدن سعودية، مشيرة إلى أن عملية "النصر الذهبي "بدأت فور إنتهاء مهلة حددت للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم الميناء الوحيد الخاضع لسيطرتهم.
وسلطت الضوء على قرار مجلس القضاء العراقي باعتقال 20 شخصًا متهمًا بالتورط في تفجير مدينة الصدر وذلك بعد أسبوع من التفجير الذي أودى بحياة 18 شخصا وإصابة 90 آخرين.
ولفتت صحف الخميس إلى قيام مقاتلات سلاح الجو الليبي بشن ثلاث غارات استهدفت إرهابيين هاربين من بنغازي ومرتزقة أجانب من إفريقيا جنوب مدينة سرت.
وعرجت إلى إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة استخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين مطالبة الأمين العام للمنظمة الدولية أن يوصى بوضع آلية حماية دلية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
محليًا.. أخبرت صحف مصر أن الحكومة المصرية الجديدة ستؤدى اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجيد لحكومة المهندس مدبولي والذي تضمن زيادة تمثيل المرأة والشباب في تولى الحقائب الوزارية.
GMT 08:25 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس
GMT 08:13 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
GMT 08:08 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 10:54 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 16:15 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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