اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من الوزراء لاستعراض نتائج القمة العربية التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية بهدف تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد الأمة في المرحلة الراهنة.
وأشارت إلى بدء فعاليات التدريب المصري - البحريني "خالد بن الوليد 2018"، الذي تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، ويستمر عدة أيام بمملكة البحرين.
وتحدثت الصحف عن إشادة البنك الدولي بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وتأكيده أن زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تؤدي إلي زيادة النمو.
وسلطت الصحف الضوء على مقتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صالح الصماد والذي كان يترأس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للانقلابين وذلك إثر غارة لقوات التحالف العربي في اليمن.
وأفادت أن المؤتمر الثاني لدعم مستقبل سوريا سيعقد اليوم في بروكسل بمشاركة وفود تمثل أكثر من 80 دولة لبحث دعم نحو 13 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري مهجرين خارج البلاد.
وفي الشأن الفلسطيني لفتت الصحف الانتباه إلى استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجروح أصيبا بها إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما في مواجهات خلال تظاهرات "مسيرة العودة" قبل نحو أسبوعين قرب الحدود في جنوب القطاع.
GMT 08:35 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:33 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:29 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:25 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:23 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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