اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي أكد أن نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة تشير بوضوح إلى الأسس المتينة التي تنتهجها النيابة لتحقيق العدالة والشفافية وتحويل المتهمين للقضاء لنيل عقابهم الرادع.
وأوردت صحف فلسطين إعلان مندوبية المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أمس الإثنين، تحويل الصندوق السعودي للتنمية (40) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، لشهري فبراير، ومارس 2018م.
وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 31 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية معظمهم من القدس، وتطرقت لتوغل قوات الاحتلال ،بشكل محدود شمال قطاع غزة ، تزامنًا مع تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.
وأولت اهتمامًا بتأكيدات الجامعة العربية أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني، والقضائي، والأمني بين الدول العربية، لمواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.
ونشرت الصحف تقدم دولة فلسطين، بشكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، تماشياً مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز والممارسات والسياسات الأخرى التي تنتهك التزامات الدول الأعضاء في الاتفاقية
GMT 08:35 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:33 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:29 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:27 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:23 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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