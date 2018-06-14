اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مشاورات رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز، بشأن تشكيلة فريقه الوزاري وسط توقعات بأدائها اليمين الدستوري اليوم أمام العاهل الأردني.

واهتمت بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مصادرة عشرات الدونمات لتوسيع مستوطنة واقعة على الخط الأخضر، في وقت أعلن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، عن تشكيل لجنة خاصة لوضع مواصفات جديدة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ونشرت صحف الخميس إعلان تشكيل تحالف سياسي بين قائمتي مقتدى الصدر وهادي العامري، اللتين احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي في الانتخابات البرلمانية العراقية، باتجاه تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب.

وتابعت تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد استخدام السارين كسلاح كيميائي جنوب منطقة اللطامنة في سوريا عام 2017 م.

وواكبت إعلان الهيئة العليا المستقلة التونسية للانتخابات، النتائج النهائية لأول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة التي أظهرت فوز القوائم المستقلة بأكبر عدد من المقاعد.

وسلطت صحف لبنان الضوء على إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقمة التي عقدها مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، وتأكيده بأن بيونغ يانغ لم تعد تشكل تهديدًا نوويًا.