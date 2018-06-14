اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مشاورات رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز، بشأن تشكيلة فريقه الوزاري وسط توقعات بأدائها اليمين الدستوري اليوم أمام العاهل الأردني.
واهتمت بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مصادرة عشرات الدونمات لتوسيع مستوطنة واقعة على الخط الأخضر، في وقت أعلن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، عن تشكيل لجنة خاصة لوضع مواصفات جديدة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونشرت صحف الخميس إعلان تشكيل تحالف سياسي بين قائمتي مقتدى الصدر وهادي العامري، اللتين احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي في الانتخابات البرلمانية العراقية، باتجاه تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب.
وتابعت تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد استخدام السارين كسلاح كيميائي جنوب منطقة اللطامنة في سوريا عام 2017 م.
وواكبت إعلان الهيئة العليا المستقلة التونسية للانتخابات، النتائج النهائية لأول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة التي أظهرت فوز القوائم المستقلة بأكبر عدد من المقاعد.
وسلطت صحف لبنان الضوء على إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقمة التي عقدها مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، وتأكيده بأن بيونغ يانغ لم تعد تشكل تهديدًا نوويًا.
GMT 08:28 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 08:13 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
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GMT 10:54 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 16:15 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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