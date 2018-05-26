اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي أمس و أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلة وإصابة 12 آخرين ، داعية إلى ضرورة توحيد الجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب الذى يستهدف كافة أبناء الشعب الليبي.
ونقلت إدانة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج و مجلس النواب الليبي تفجير بنغازي.
وتطرقت إلى إدانة جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا العمل الإرهابي ببنغازي، مؤكدين تضامنهم الكامل مع ليبيا في مكافحة الإرهاب.
ورصدت ردود الفعل الإقليمية والدولية المدينة للعمل الإرهابي ببنغازي، مشيرة إلى استنكار سفارات أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين وإيطاليا هذا العمل الإرهابي الذى هدفه زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدين وقوفهم مع الشعب الليبي من أجل القضاء على الإرهاب في كل مناطق ليبيا.
وعرجت صحف ليبيا على لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري بالرئيس التونسي التونسي الباجي قايد السبسي، من أجل بحث أهم التطورات في الملف الليبي والتشاور في سبل دفع العملية السياسية في ليبيا.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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