اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على القرار الجمهورى الذي أصدره الرئيس السوداني،عمر البشير، أمس، الذي قضى بإسقاط العقوبة عن خمسة من منسوبي الحركات المسلحة، وذلك استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطني، وتعزيزًا لأجواء الوفاق الوطني، التي تشهدها البلاد.

وعرجت صحف الجمعة على افتتاح النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء الفريق ركن بكري حسن صالح، معرض في دورته الثامنة، تحت شعار "صنع في السودان :: جودة وإتقان".

ونقلت عن وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، أمس، إن السودان يسير بخطى حثيثة لإنشاء أول محطة نووية في البلاد لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأبرزت الصحف أسف حكومة جنوب السودان لقرار البيت الأبيض القاضي بمراجعة جميع أنواع الدعم المالي المقدم لها.

وقالت إن مثل هذه الإجراءات ستشجع المعارضة على مقاومة الجهود الإقليمية لإنهاء الحرب الأهلية.

دوليًا.. نشرت صحف اليوم إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو ستعمل على استئناف مفاوضات جنيف حول التسوية السورية بأسرع وقت ممكن.

ولفتت الانتباه إلى تاكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن خمسة من بين أبرز المطلوبين من قادة تنظيم داعش الإرهابي، ضبطوا في إشارة إلى إعلان السلطات العراقية توقيف مساعدي زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، من خلال استدراجهم للأراضي العراقية من سوريا.

وسلطت الضوء على دعوة مجلس الأمن الدولي في بيان ميانمار إلى تسريع الجهود لعودة اللاجئين الروهينجا بشكل آمن إلى ديارهم بعد حذف عبارة في مسودة سابقة تشير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتطرقت صحف السودان إلى تأدية الزعيم السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد (92 عامًا)، اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء في البلاد إثر فوزه الساحق والمفاجىء في الانتخابات.