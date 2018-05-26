اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم إخلاء حوالي 20 معلمة أردنية في سلطنة عُمان التي ضربها إعصار مكونو، وتسبب في وفاة طفلة تبلغ 12 عامًا متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل من جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

واهتمت بالجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام في مدينة جدة لنخبة من الإعلاميين وقادة الفكر والرأي في الوطن العربي، بحضور وزير الثقافة والإعلام معالي الدكتور عواد بن صالح العواد.

وتابعت مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، وما أعقبها من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي،أسفرت عن إصابة 86 فلسطينيًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

وسلطت الضوء على أداء أكثر من 150 ألف فلسطيني الصلاة في ثاني جمعة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بعد سماح السلطات الإسرائيلية لآلاف من الفلسطينيين بالقدوم من الضفة الغربية المحتلة.

وتناولت الجولة الشرق أوسطية المقررة التي سيقوم بها الأمير وليام الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني.وأخبرت عن الضربات الجوية للطيران الحربي العراقي ضد مواقع لقيادة تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية.

وواصلت متابعتها لاتصالات وجولات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري مع رؤساء الحكومات السابقين.وتطرقت صحف الأردن إلى محادثات تتمحور حول سوريا يجريها وفد أمريكي في تركيا.