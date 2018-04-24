اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، حول متابعة الجهات الرسمية للتقارير حول تطورات الأزمة السورية، والتأكيد على أهمية مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري باعتباره مصلحة أردنية.
وسلطت الصحف الضوء ، على دعوات نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية سارة بول، لمساعده الأردن في تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
وأشارت إلى مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية الانقلابية ، و6 من قيادات المتمردين في غارة للتحالف العربي من أجل الشرعية في اليمن.
واهتمت الصحف، بالخلاف الفلسطيني حول توقيت عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهايه الشهر الجاري ، في ظل الجهود المصرية لانجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس، واستمرار المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.
وتطرقت إلى دعوات الجامعة العربية للوقوف بحزم في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية.
GMT 08:35 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:33 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:29 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:27 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:25 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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