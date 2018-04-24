اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، حول متابعة الجهات الرسمية للتقارير حول تطورات الأزمة السورية، والتأكيد على أهمية مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري باعتباره مصلحة أردنية.

وسلطت الصحف الضوء ، على دعوات نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية سارة بول، لمساعده الأردن في تحمل أعباء اللاجئين السوريين.

وأشارت إلى مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية الانقلابية ، و6 من قيادات المتمردين في غارة للتحالف العربي من أجل الشرعية في اليمن.

واهتمت الصحف، بالخلاف الفلسطيني حول توقيت عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهايه الشهر الجاري ، في ظل الجهود المصرية لانجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس، واستمرار المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وتطرقت إلى دعوات الجامعة العربية للوقوف بحزم في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية.