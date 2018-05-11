اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اتفاق الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي في طرابلس على إنفاق عام قدره 42 مليار دينار ليبي (31 مليار دولار) للعام 2018، ارتفاعًا من 37 مليار دينار العام الماضي، وذلك من أجل رفع المعاناة عن المواطن وإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية رغم الضغوطات التي تواجهها من الميليشيات المسلحة.

وأشارت صحف الجمعة إلى إلغاء المجلس لمصراتة زيارة كان مقررة لرئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري، موضحة أن الإلغاء جاء بسبب تلقى المجلس البلدي اتصالات تهديدية من أطراف ترفض الزيارة بدعوى انتماء المشري لجماعة الإخوان الليبية، وأن الرافضين للزيارة مقربون من قوة "البنيان المرصوص" ويعتبرون أن زيارة المشري تصنف مدينة مصراتة بأنها موالية ومتحالفة مع الإخوان.

وبينت اعتذار بريطانيا العلنى والرسمى عن دورها في إساءة معاملة المعارض الليبي السابق عبد الحكيم بلحاج، الذي خطف في تايلاند عام 2004، ونقل إلى ليبيا، حيث تعرض للتعذيب في رسالة تلاها المدعي العام جيريمي رايت أمام البرلمان، واعتذار رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الرسالة الموجهة إلى بلحاج وزوجته فاطمة، نيابة عن ملكة بريطانيا عن أفعال الحكومة.

ونوهت الصحف إلى أداء عددًا من أعضاء البرلمان، اليمين القانونية كأعضاء بالبرلمان الإفريقي وذلك في عاصمة جنوب أفريقيا (جوهانزبيرغ)، موضحة أن النواب الذين أدوا اليمين القانونية هم صالح قلمة، سالم قنان، يوسف محمد كمود، مدللة محمد بشير، عبد القادر حسن يحيى، ومدة فترة نواب البرلمان الإفريقى خمس سنوات، وهي هئية استشارية.

ونقلت تأكيد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي على العمل مع جميع الجهات في ليبيا من أجل إيجاد حل سياسي يضمن حقوق الجميع، وتوضيحه أن السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، هو الحوار من أجل حل سياسي يضمن حقوق الجميع ويصون وحدة الدول ووئامها الاجتماعي.

وأشارت صحف ليبيا إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران تشمل عناصر بالحرس الثوري.