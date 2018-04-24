اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الضربات الجوية العراقية التي استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا , التي أسفرت حسب مصدر عسكري عراقي عن مقتل 36 من عناصره , بينهم قيادات داعشية .

وواصلت الصحف اهتمامها بسير الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية العامة في العراق , المزمع إجراؤها في 12 مايو , مبرزة تأكيد رئيس الإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات بأن نتائج الانتخابات ستظهر في غضون ساعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع وذلك نتيجة استخدام النظام الإلكتروني.

وفي شأن محلي آخر تناولت الصحف خطط إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم" داعش" الإرهابي ودور الأمم المتحدة وبعثتها لدى العراق / يونامي / في هذا المجال .