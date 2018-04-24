اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الضربات الجوية العراقية التي استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا , التي أسفرت حسب مصدر عسكري عراقي عن مقتل 36 من عناصره , بينهم قيادات داعشية .
وواصلت الصحف اهتمامها بسير الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية العامة في العراق , المزمع إجراؤها في 12 مايو , مبرزة تأكيد رئيس الإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات بأن نتائج الانتخابات ستظهر في غضون ساعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع وذلك نتيجة استخدام النظام الإلكتروني.
وفي شأن محلي آخر تناولت الصحف خطط إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم" داعش" الإرهابي ودور الأمم المتحدة وبعثتها لدى العراق / يونامي / في هذا المجال .
GMT 08:35 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:33 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:29 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:27 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:25 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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