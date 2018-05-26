اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على المشاورات التي تجريها الكتل السياسية العراقية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر, تمهيدًا لشكيل الحكومة القادمة.
وأخبرت عن اللقاءات الثنائية البينية التي تجريها الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات, والتي شهدت تقاربًا كبيرًا في الرؤى والأفكار بشأن أهمية تشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع ما يمكن.
وعرجت على الشكاوى والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في 12 مايو الجاري، مشيرة إلى قرار الحكومة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأنها.
وتطرقت إلى بروز أزمة الكهرباء في العراق مجددًا والتي ترافقت مع ارتفاع درجات الحرارة ,مبرزة تصدي الحكومة في اجتماعها الأخير لهذه المشكلة المستدامة ,وتأكيدها على ضرورة معالجتها بسرعة.
واهتمت بالانفجار الذي وقع مساء أمس على مقربة من مقر الحزب الشيوعي العراقي في ساحة الأندلس بوسط بغداد.
وتابعت التطورات المتعلقة بالقمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافورة، مخبرة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغائها مع إبقاء الباب مواربًا باتجاه عقدها في المستقبل.
وتناولت صحف العراق الوضع الاقتصادي العالمي بخاصة مايتعلق بارتفاع أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس،و الذي رافقه تراجع في قيمة الدولار
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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