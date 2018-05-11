اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي.

وسلطت الضوء على العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018"، مبرزة تمكن القوات المسلحة المصرية من مقتل 21 مسلحاً وتدمير عدداً من الأوكار الإرهابية.

وركزت صحف الجمعة على تطورات الأوضاع في الأرضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى توافد عشرات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى للتصدي لدعوات المستوطنين اليهود لتكثيف الاقتحامات إلى المسجد وساحاته في ذكرى احتلال فلسطين.

وواكبت سلسلة الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا، مما أسفر عن مقتل 23 عنصرًا وإصابة العشرات.

ونشرت الصحف دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط، بعد قيام إسرائيل بقصف مواقع داخل الأراضي السورية.

وتطرقت إلى النتائج الأولية للانتخابات البلدية بتونس، التي فازت بها القوائم المستقلة بالمرتبة الأولى بنسبة 37ر32 بالمائة تليها حركة النهضة بنسبة 67ر28% ونداء تونس بنسبة 85ر20%.

وأخبرت عن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المزمع عقدها في يونيو المقبل في سنغافورة.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 38 شخصًا إثر انهيار سد «باتل» في منطقة سولاي شمال غرب العاصمة الكينية نيروبي.