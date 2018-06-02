اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم نبأ أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اليمين الدستورية، إيذاناً ببدء فترة رئاسية ثانية، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، يحضرها جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.

وأفادت في الإطار ذاته، أن الرئيس السيسي سيوجه إلى الشعب المصري خطاباً سياسياً مهماً، عقب أداء اليمين الدستورية، يتناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية.

وواكبت صحف السبت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى مقتل فلسطينية وإصابة المئات إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعرجت في الإطار ذاته، على رفض مجلس الأمن الدولي أمس، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يدين حركة حماس على خلفية أعمال العنف الأخيرة في غزة.

ونشرت تحذير وزارة الدفاع الأمريكية، للرئيس السوري بشار الأسد، من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرق سوريا.

وتناقلت صحف مصر في متفرقات أخرى، تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ستعقد كما كان مخططاً لها في 12 يونيو الحالي بسنغافورة