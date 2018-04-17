أبرز وأهم اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - أمس، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين .
وتابعت الاستعدادت الجارية خلال الأيام الفاصلة عن موعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية العامة، المقرر إجراؤها في السادس من مايو المقبل .
وتناقلت الصحف الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية، مبرزة تأكيد وفد بريطانيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، أن مفتشيها لم يسمح لهم بعد بدخول مواقع في دوما السورية .
وأشارت إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن بلاده ستساهم بخمسين مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية جديدة فى سوريا .
وأخبرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة تزامنت مع حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة .
وأوردت إعلان الجيش المصري، أمس ، عن مقتل 13 ارهابيا خلال اشتباكات في محافظة شمالي سيناء .
وتناولت الصحف دعوة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لتوحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية بما يحفظ الأمن والسكينة العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة .
كما لفتت إلى تأكيد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس أنه لا يمكن أن يكون بشار الأسد جزءًا من الحل في سوريا.
وتطرقت صحف لبنان إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس، الذي ناقشوا خلاله سبل فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد لإستخدامه أسلحة كيماوية .
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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