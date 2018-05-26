اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بكبار قيادات القوات المسلحة، أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر، ويؤدون واجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص، من خلال خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" للقضاء على الإرهاب.

وسلطت الضوء على تطورات الوضع في الأرضي الليبية، لافتة النظر إلى مقتل وإصابة 27 شخصاً إثر هجوم إرهابي وقع وسط مدينة بنغازي.

وتطرقت في الإطار ذاته، إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي، مؤكداً تضامنه الكامل مع ليبيا في مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى "مسيرات العودة" التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستشهد خلالها حتى الآن ١٢١ فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إصابة 15 شخصًا إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مطعم بمدينة تورونتو الكندية