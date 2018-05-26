اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بكبار قيادات القوات المسلحة، أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر، ويؤدون واجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص، من خلال خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" للقضاء على الإرهاب.
وسلطت الضوء على تطورات الوضع في الأرضي الليبية، لافتة النظر إلى مقتل وإصابة 27 شخصاً إثر هجوم إرهابي وقع وسط مدينة بنغازي.
وتطرقت في الإطار ذاته، إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي، مؤكداً تضامنه الكامل مع ليبيا في مكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى "مسيرات العودة" التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستشهد خلالها حتى الآن ١٢١ فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إصابة 15 شخصًا إثر تفجير عبوة ناسفة داخل مطعم بمدينة تورونتو الكندية
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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