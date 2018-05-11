اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، أقوال البرلمان العربي، إن انعقاد القمة العربية الـ 29 في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية "قمة القدس" في ظل الظروفٍ العربية الراهنة التي يواجه العالم العربي فيها تحديات كبيرة، ومخاطر جسيمة، يؤكد قوة وصلابة منظومة العمل العربي المشترك.

ونشرت صحف الجمعة خبر المواجهة الصاروخية بين إسرائيل وإيران، وتداعيات هذه المواجهة وردود أفعال عديد من الدول عليها، حيث دعت عدة عواصم إسرائيل وإيران لوقف التصعيد واللجوء للحوار.

وأشارت إلى مواصلة الاستعدادات لمسيرة العودة الكبرى واليوم "بروفه" التحشيد الأخيرة لها في قطاع غزة.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال لمسيرة العودة، التي نظمتها فصائل العمل الوطني، ولجان المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان، في محافظة بيت لحم، لمناسبة الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.

وتحدثت الصحف عن إدانة الاتحاد الأوروبي هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منشآت مول إقامتها في الضفة ويطالبها بإعادة بنائها في نفس الموقع.

وأولت اهتمامًا بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السفراء العرب المعتمدين لدة تشيلي وممثلي اتحاد الجاليات الفلسطينية في أميركا اللاتينية، وتطرقه معهم لتطورات الوضع الفلسطيني وتداعيات نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأوردت صحف فلسطين تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية، لن تنجح ومصيرها الفشل