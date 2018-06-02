إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترقب الساحة السياسية للإستشارات التي سيجريها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مطلع الأسبوع المقبل مع الأفرقاء السياسيين من أجل وضع الإطار الأولي للحكومة الجديدة من حيث الحصص والحقائب الوزارية وتوزعها على القوى السياسية.
واهتمت بالحشود التي أمت المسجد الأقصى أمس في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك والتي بلغت نحو 270 ألف مصل على الرغم من قيود الاحتلال التي حالت دون وصول الآلاف من أهالي الضفة الغربية في وقت استشهدت مسعفة فلسطينية وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح مختلفة في المواجهات على حدود قطاع غزة.
وتحدثت صحف الصباح عن دعوة حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بعد اجتماع مع وفد أمريكي في العاصمة الليبية إلى توسيع التعاون مع الولايات المتحدة.
ولفتت صحف لبنان الى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد كما كانت مقررة في 12 يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت أكثر من ساعة في البيت الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.
GMT 08:19 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 11:56 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعه
GMT 11:51 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 11:45 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعه
GMT 11:42 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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