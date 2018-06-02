إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترقب الساحة السياسية للإستشارات التي سيجريها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مطلع الأسبوع المقبل مع الأفرقاء السياسيين من أجل وضع الإطار الأولي للحكومة الجديدة من حيث الحصص والحقائب الوزارية وتوزعها على القوى السياسية.

واهتمت بالحشود التي أمت المسجد الأقصى أمس في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك والتي بلغت نحو 270 ألف مصل على الرغم من قيود الاحتلال التي حالت دون وصول الآلاف من أهالي الضفة الغربية في وقت استشهدت مسعفة فلسطينية وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح مختلفة في المواجهات على حدود قطاع غزة.

وتحدثت صحف الصباح عن دعوة حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بعد اجتماع مع وفد أمريكي في العاصمة الليبية إلى توسيع التعاون مع الولايات المتحدة.

ولفتت صحف لبنان الى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد كما كانت مقررة في 12 يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت أكثر من ساعة في البيت الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.