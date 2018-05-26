اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان كل من وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء، أمس عن اختيارهما للشركة المنفذة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان، وأنهما بصدد الانتهاء من المراحل النهائية من توقيع العقود للبدء في عملية الربط.
وأبرزت إعلان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، اعتزامه طرح رؤى جديدة لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الصين خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله إن بلاده تعمل على بناء الثقة مع دولتي السودان وإثيوبيا حول قضية ترتبط بمستقبل شعوب الدول الثلاث، وهو نهر النيل بجانب العديد من القضايا موضع النقاش خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة.
وأخبرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين بانفجار سيارة ملغومة في شارع جمال عبد الناصر المزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا الليلة قبل الماضية.
وتطرقت إلى تأكيد رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، أن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب وجوباً المرور بمجلس نواب الشعب، وإذا تم الاتفاق على تغيير الحكومة، يجب اتباع الطرق القانونية.
ولفتت صحف السودان الانتباه إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي أمس على تخصيص 560 مليون دولار لدعم القوات الأمنية العراقية، 290 مليوناً منها لقوات البيشمركة الكردية
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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