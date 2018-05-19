اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي في العديد من المدن، وخاصة معاناة النازحين والمهجرين في الداخل من نقص حاد في السلع الغذائية.
وأخبرت عن سيطرة القوات الليبية الخاصة "الصاعقة" على كامل منطقة تمسكت بمدينة درنة، وسط تكبد الجماعات الإرهابية خسائر في المعدات والذخيرة والأرواح، بالتزامن مع انفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة ثلاثة جنود من الجيش الليبي.
ونقلت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا قام مؤخرًا بإعطاء إشارة انطلاق مشاريعه في مدينة طرابلس الكبرى، موضحة أن الصندوق قام بإعادة
صيانة ثلاثة مدارس رئيسية كانت قد دمرت أجزاء منها بسبب الاشتباكات المسلحة.
وأشارت إلى دعوة دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام قمة استثنائية في إسطنبول إلى توفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية من خلال إيفاد قوة دولية للحماية، معلنة إدانتها
الشديدة للفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ومؤكدة أن القدس الشرقية ستبقى عربية وعاصمة دولة فلسطين.
وتناولت صحف ليبيا مواصلة الجيش اليمني انتصاراته العسكرية على مليشيا الحوثي الانقلابية بمعاونة التحالف العربي في عدة جبهات ومحافظات
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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