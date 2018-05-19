اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي في العديد من المدن، وخاصة معاناة النازحين والمهجرين في الداخل من نقص حاد في السلع الغذائية.

وأخبرت عن سيطرة القوات الليبية الخاصة "الصاعقة" على كامل منطقة تمسكت بمدينة درنة، وسط تكبد الجماعات الإرهابية خسائر في المعدات والذخيرة والأرواح، بالتزامن مع انفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة ثلاثة جنود من الجيش الليبي.

ونقلت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا قام مؤخرًا بإعطاء إشارة انطلاق مشاريعه في مدينة طرابلس الكبرى، موضحة أن الصندوق قام بإعادة

صيانة ثلاثة مدارس رئيسية كانت قد دمرت أجزاء منها بسبب الاشتباكات المسلحة.

وأشارت إلى دعوة دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام قمة استثنائية في إسطنبول إلى توفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية من خلال إيفاد قوة دولية للحماية، معلنة إدانتها

الشديدة للفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ومؤكدة أن القدس الشرقية ستبقى عربية وعاصمة دولة فلسطين.

وتناولت صحف ليبيا مواصلة الجيش اليمني انتصاراته العسكرية على مليشيا الحوثي الانقلابية بمعاونة التحالف العربي في عدة جبهات ومحافظات