اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا كريستيان بوك، وتم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بن البلدين، كما تم بحث عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا لاستكمال مشروعات سواء في الكهرباء أو الصناعة والصحة.
وأشارت إلى بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل مختلف المستجدات في ليبيا.
وأوضحت سيطرة الجيش الليبي على مناطق استراتيجية على مدخل مدينة إجدابيا ، ومبينة سقوط قتلى وجرحى من قبل الجماعات الإرهابية إثر قصف جوي على منطقة الفتاتيح شرق درنة ، ومشيرة إلى تأكيد قيادة الجيش بأن عملية درنة لن تنتهي إلا بتحريرها بالكامل من الجماعات الإرهابية.
ونقلت إعراب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، عن قلق المجتمع الإنساني تجاه استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى درنة على الرغم من الطلبات المتكررة، مناشدة جميع الأطراف بالسماح فوراً بوصول آمن وغير مقيد إلى درنة للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة.
ونوهت إلى مطالبة البرلمان الأوروبي المجتمع الدولي إلى دعم مقاربة موحدة بشأن ليبيا لحل أزمة الهجرة في ليبيا، مؤكدين أن البرلمان الأوروبي يرى أنه من الأهمية المؤكدة أن يتوفر تفاهم مشترك في ليبيا.وعرجت الصحف الليبية على تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تخطط لجمع فرقاء الأزمة الليبية.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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