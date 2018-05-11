اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في كلمته بافتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية، أن لبنان يعاني تبعات حرب لا قرار له فيها، وتحذيره من ربط عودة النازحين السوريين بالتوصل إلى حل سياسي.

وتحدثت صحف الجمعة عن الغارات الجوية المكثفة التي شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا ردًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف الجولان المحتل.

وأشارت إلى تعليق وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الاسرائيلي استخدم 28 طائرة وأطلق 70 صاروخًا على مواقع سورية وإيرانية في سوريا.

ولفتت الصحف إلى إعلان الجيش المصري مقتل 21 من العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على 237 إرهابيًا ومطلوبًا جنائيًا ومشتبهًا، وتدميره 391 مخزنًا للأسلحة تابعًا للجماعات الإرهابية في شمال سيناء خلال الأيام الماضية.

وأخبرت عن أداء الزعيم السياسي الماليزي مهاتير محمد اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء في البلاد إثر فوزه الساحق والمفاجىء في الانتخابات الذي أطاح بالسلطات التي تتولى الحكم في البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

وتطرقت الى انفجار قنبلة في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل سبعة جنود في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.

ولفتت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، أن خمسة من بين أبرز المطلوبين من قادة تنظيم داعش الإرهابي تم القبض عليهم في إشارة الى اعتقال خمسة من التنظيم الإرهابي في العراق