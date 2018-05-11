اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في كلمته بافتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية، أن لبنان يعاني تبعات حرب لا قرار له فيها، وتحذيره من ربط عودة النازحين السوريين بالتوصل إلى حل سياسي.
وتحدثت صحف الجمعة عن الغارات الجوية المكثفة التي شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا ردًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف الجولان المحتل.
وأشارت إلى تعليق وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الاسرائيلي استخدم 28 طائرة وأطلق 70 صاروخًا على مواقع سورية وإيرانية في سوريا.
ولفتت الصحف إلى إعلان الجيش المصري مقتل 21 من العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على 237 إرهابيًا ومطلوبًا جنائيًا ومشتبهًا، وتدميره 391 مخزنًا للأسلحة تابعًا للجماعات الإرهابية في شمال سيناء خلال الأيام الماضية.
وأخبرت عن أداء الزعيم السياسي الماليزي مهاتير محمد اليمين الدستورية لتولي رئاسة الوزراء في البلاد إثر فوزه الساحق والمفاجىء في الانتخابات الذي أطاح بالسلطات التي تتولى الحكم في البلاد منذ أكثر من ستة عقود.
وتطرقت الى انفجار قنبلة في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل سبعة جنود في ثاني عملية من هذا النوع خلال يومين.
ولفتت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، أن خمسة من بين أبرز المطلوبين من قادة تنظيم داعش الإرهابي تم القبض عليهم في إشارة الى اعتقال خمسة من التنظيم الإرهابي في العراق
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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