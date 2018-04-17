اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة ، اليوم ، اهتمامها بالبيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الـ29 التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية أمس الأحد بحضور عربي رفيع.
وأبرزت الصحف اهتمام القادة العرب بأوضاع العراق وإشادتهم في البيان الختامي للقمة بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابي , وتأكيدهم على ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه باعتبارها حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي.
ونوهت الصحف بتأكيد القمة على أهمية الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان الى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة ، وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.
وواصلت اهتمامها بالاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل ، مركزة على الحملات الدعائية للمرشحين الذين يصل عددهم إلى نحو 7 الآف مرشح.
GMT 08:13 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
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GMT 07:41 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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