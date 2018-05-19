اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في تركيا ، التي أكد خلالها أن المنطقة لن تنعم بالسلام الشامل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي.

واهتمت بالبيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي ، الذي شدد على أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وان نقل السفارة الأميركية لا يغير وضعها.

وتابعت مسيرات العودة في جمعتها الثامنة ، وما اعقبها من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واسفرت عن 56 اصابه شرق قطاع غزة، في حين شهدت الضفة مواجهات محدودة، في مسيرات الجمعة الإسبوعية.

وأشارت إلى اللقاءات والاتصالات المكثفة بين الكتل والاحزاب السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، لتكوين ائتلافات لتشكيل الحكومة.

وواكبت صحف السبت، التطورات الميدانية في سوريا ، في ظل أنباء عن إنفجارات ضخمة هزت مطار حماة العسكري في وسط سوريا.

وسلطت الضوء على تجميد فرنسا، لأصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سورية.

وعرجت على حادثة تحطم الطائرة الكوبية بعيد إقلاعها من مطار العاصمة هافانا، على متنها 104 ركاب.