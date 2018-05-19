اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في تركيا ، التي أكد خلالها أن المنطقة لن تنعم بالسلام الشامل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي.
واهتمت بالبيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي ، الذي شدد على أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وان نقل السفارة الأميركية لا يغير وضعها.
وتابعت مسيرات العودة في جمعتها الثامنة ، وما اعقبها من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واسفرت عن 56 اصابه شرق قطاع غزة، في حين شهدت الضفة مواجهات محدودة، في مسيرات الجمعة الإسبوعية.
وأشارت إلى اللقاءات والاتصالات المكثفة بين الكتل والاحزاب السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، لتكوين ائتلافات لتشكيل الحكومة.
وواكبت صحف السبت، التطورات الميدانية في سوريا ، في ظل أنباء عن إنفجارات ضخمة هزت مطار حماة العسكري في وسط سوريا.
وسلطت الضوء على تجميد فرنسا، لأصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سورية.
وعرجت على حادثة تحطم الطائرة الكوبية بعيد إقلاعها من مطار العاصمة هافانا، على متنها 104 ركاب.
GMT 08:16 2018 السبت ,19 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 08:12 2018 السبت ,19 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
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GMT 11:14 2018 الجمعة ,18 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 11:12 2018 الجمعة ,18 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعه
ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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