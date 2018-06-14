اهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إجراء الحكومة الانتقالية في باكستان عدد من التغييرات في المناصب الإدارية الهامة في أنحاء باكستان لضمان انعقاد الانتخابات العامة القادمة بنزاهة.

وأخبرت عن سماح السلطات الباكستانية للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الدولي بمراقبة مراكز الاقتراع خلال الاستحقاق الانتخابي المقرر في باكستان نهاية الشهر المقبل.

وأشارت صحف الخمس إلى ترحيب باكستان بالحوار المباشر خلال القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، وعدته بادرة ستؤدي إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وعرجت إلى ترحيب المجتمع الدولي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف المناورات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

واهتمت باستدعاء وزارة الخارجية الباكستانية أمس، نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد جي بي سينغ للاحتجاج على إطلاق القوات الهندية النار على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير ما أدى إلى مقتل مواطن باكستاني.

إقليميًا.. سلطت الصحف الضوء على الجهود التي تبذلها باكستان بالتعاون مع باقي دول المنطقة لدعم عملية السلام في أفغانستان.

وتناقلت دعوة حركة طالبان الأفغانية للقوات الأمريكية بمغادرة أفغانستان، مع إعلان الحركة الهدنة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

واهتمت صحف باكستان في الشأن الإقليمي أيضًا بتوقيع منظمة الأمم المتحدة اتفاقا مع الحكومة الميانمارية لبدء عملية طويلة من أجل إعادة توطين اللاجئين الروهينجا الذين لاذوا بالفرار إلى بنجلادش المجاورة بعد تعرضهم لحملة عسكرية قمعية العام الماضي.