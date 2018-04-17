أبرز وأهم اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - أمس ، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين .
وسلطت الصحف الضوء على تصريحات وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الخاصة بعدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية بالإضافة تأكيده للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
واهتمت بإعلان مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، تعذر وصول خبراء في هذه الأسلحة إلى مدينة دوما السورية للتحقق في هجوم غاز السارين الذي وقع مطلع الشهر الجاري، في ظل اتهامات واشنطن لموسكو ودمشق بالعبث بالأدلة في دوما.
وواصلت الصحف اهتمامها في متابعة الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وفلسطين.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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