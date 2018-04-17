أبرز وأهم اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - أمس ، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين .

وسلطت الصحف الضوء على تصريحات وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الخاصة بعدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الأردنية بالإضافة تأكيده للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

واهتمت بإعلان مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، تعذر وصول خبراء في هذه الأسلحة إلى مدينة دوما السورية للتحقق في هجوم غاز السارين الذي وقع مطلع الشهر الجاري، في ظل اتهامات واشنطن لموسكو ودمشق بالعبث بالأدلة في دوما.

وواصلت الصحف اهتمامها في متابعة الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وفلسطين.