اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الرسالة التي تلقاها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني انفانتينو تتعلق بالمطلب الليبي برفع الحظر عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية، وأنه يدرك أهمية ذلك في رفع المعنويات، لذلك سيبذل كل ما في الاستطاعة للوصول إلى حل في أقرب وقت مُمكن.
وأشارت إلى انتقاد رئيس مجلس النواب عقيله صالح لعدم حضور النواب جلسات المجلس الذين انتخبوا من أجلها، موضحًا أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة بيان النواب الذين طالبوا بعودة مجلس النواب إلى مقره الرسمي في مدينة بنغازي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
وتابعت التفجير الإرهابي الذي تعرضت له بوابة الستين طريق أجدابيا جالو مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة إثنين آخرين،كما بينت مواصلة الجيش قصفه لمواقع الجماعات الإرهابية في محيط مدينة درنة مما أسفر عن مقتل ثلاثة قادة من تلك الجماعات.
وعرجت على إدانة المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة ال 60 الجنوبية بطريق أجدابيا جالو.
وتطرقت صحف ليبيا إلى دعوة وفد البرلمان الأوروبي في ختام زيارته للعاصمة طرابلس، إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية، لا سيما حول مدينتي سبها ودرنة.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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