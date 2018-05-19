اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة 58 فلسطيني إثر اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.
ولفتت في الإطار ذاته، إلى توافد الآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.
وسلطت الضوء على دعوة دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام القمة الاستثنائية بإسطنبول، إلى توفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وتابعت صحف السبت آخر المستجدات على الساحة السورية، مشيرة إلى قرار فرنسا بتجميد أصول سبع شركات في سوريا ولبنان والصين لستة أشهر، بتهمة تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
ونشرت إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن عن خارطة طريق دبلوماسية الاثنين المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق نووي معدل مع إيران.
وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات إثر إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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