اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني فولكر كاودر، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأبرزت تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.

وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتزام إسرائيل طرح خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأنبأت عن مقتل وإصابة 21 شخصًا في هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي واستهدف منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد.

ونوهت صحف صباح اليوم بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتعيين خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، وزيراً للخارجية خلفاً لعبد الملك المخلافي.

وتحدثت عن تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون، رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء القمة التي كان من المقرر أن يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في 12 يونيو المقبل بسنغافورة.