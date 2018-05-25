اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني فولكر كاودر، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأبرزت تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.
وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتزام إسرائيل طرح خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأنبأت عن مقتل وإصابة 21 شخصًا في هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي واستهدف منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد.
ونوهت صحف صباح اليوم بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتعيين خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، وزيراً للخارجية خلفاً لعبد الملك المخلافي.
وتحدثت عن تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون، رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء القمة التي كان من المقرر أن يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في 12 يونيو المقبل بسنغافورة.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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