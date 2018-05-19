اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت اهتمامها بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية, التي أسفرت عن فوز مرشحين يمثلون مختلف الكيانات السياسية بمقاعد البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 مقعدا .
كما اهتمت بالجلسة المقرر ان يعقدها البرلمان العراقي اليوم للنظر في مجريات العملية الانتخابية والخروقات التي رافقتها .
ونوهت صحف السبت إلى اعلان مفوضية الانتخابات، عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 الشهر الحالي ,وعدد المقاعد التي حصل عليها كل كيان وحزب تنافس على الفوز بهذه المقاعد،
وتابعت اعلان مجلس الوزراء العراقي إحالة ملف الخروقات المتعلقة بعدم فحص أجهزة الاقتراع من قبل شركة متخصصة إلى هيئة النزاهة، منوهة بالجلسة الطارئة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم، لمناقشة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
وأبرزت دعوة مفوضية الانتخابات جميع القوائم الانتخابية والمرشحين على الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات والشكاوى التي بلغ عددها 1416 شكوى بحسب المفوضية
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وحذرت من مخاطر ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وتأثيراتها السلبية على المجتمع .
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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