اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 الشهر الحالي ,مبرزة موقف الحكومة و الكتل المتنافسة من المطالبات باعادة الانتخابات, أو التحقيق بالطعون التي تقدم بها البعض .

وتطرقت صحف بغداد إلى اللقاءات الثنائية بين الكتل الفائزة بالانتخابات, تمهيدا لتشكيل الكتلة الأكبر الموءهلة لتشكيل الحكومة الجديدة , منوهة باللقاء الذي عقد في بغداد أمس بين رئيس الوزراء حيدر العبادي زعيم ائتلاف " النصر " وبين زعيم التيار الصدري وتحالف " سائرون " مقتدى الصدر,الذي تركز حول تشكيل حكومة تكنوقراط قوية .

وعرجت على دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق" يان كوبيتش" الكتل المتنافسة إلى الاحتكام للقانون لحل الملابسات التي قد تكون رافقت العملية الانتخابية .

وتوقعت الصحف أن تثمر نتائج اللقاءات الثنائية عن التوصل لاتفاق يرضي الجميع ,لاسيما بعد انضمام وفود كردية إلى هذا الحراك الهادف إلى تشكيل الكتلة الأكبر, ورسم خارطة التحالفات الجديدة لتشكيل الحكومة.

وتابعت في الشأن الأمني العمليات التي تقوم بها القوات العراقية للقضاء على فلول "داعش" الإرهابية في المناطق النائية, التي قادت الى اعتقال قيادات داعشية مهمة