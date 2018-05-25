اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة بعدما سماه 111 نائبا في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي في بعبدا أمس على أن تبدأ بعدها الاستشارات التي يجريها الحريري مع الكتل النيابية للاتفاق على صيغة الحكومة الجديدة.

واهتمت بإعلان إسرائيل أمس بناء 2500 وحدة سكنية إستيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار اعتبرته القيادة الفلسطينية عدوانًا جديداً بعد فتح السفارة الأميركية في القدس.

وأشارت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم إنتحاري وقع في منطقة الشعلة بشمال غرب بغداد.

وتحدثت عن استهداف التحالف الدولي أمس مواقع عسكرية سورية في شرق البلاد ما أوقع 12 قتيلاً من المسلحين الموالين للنظام.

وتطرقت صحف الصباح الى إعلان الولايات المتحدة فرض رزمة عقوبات جديدة تستهدف الملاحة الجوية الإيرانية التي تقوم بنقل أسلحة وعسكريين بين إيران وسوريا وغيرهما من دول الشرق الأوسط.

ولفتت صحف لبنان الى إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس القمة التاريخية التي كان من المقرر أن تجمعه خلال أقل من ثلاثة أسابيع والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أون