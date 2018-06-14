اهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه نية مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنّها الجيش الجمهوري الآيرلندي الذي يتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، ولك بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمّدة في بريطانيا.
وتحدثت صحف الخميس عن جهود يقوم بها أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القادمة.
ونقلت تصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن بلاده تدفع فاتورة عدم استقرار تسبّبت به فرنسا بليبيا، وواصفه أن الهجرة غير الشرعية بـ "قنبلة موقوتة بالنسبة لأوروبا"
GMT 08:28 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 08:25 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس
GMT 08:13 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
GMT 10:54 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 16:15 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
أرسل تعليقك