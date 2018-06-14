اهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه نية مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنّها الجيش الجمهوري الآيرلندي الذي يتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، ولك بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمّدة في بريطانيا.

وتحدثت صحف الخميس عن جهود يقوم بها أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القادمة.

ونقلت تصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن بلاده تدفع فاتورة عدم استقرار تسبّبت به فرنسا بليبيا، وواصفه أن الهجرة غير الشرعية بـ "قنبلة موقوتة بالنسبة لأوروبا"