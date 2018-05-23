اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، وصول قوافل المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتخفيف عبء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وأشارت إلى تسليم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا رسمياً طلب إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي والحاضر.
وفى الشأن الليبي سلطت الضوء على تقدم القوات المسلحة العربية الليبية في عدة محاور بمدينة درنة شرقي البلاد، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش .
وتحدثت الصحف عن تخوف روسيا من عودة تسلل الإرهابيين إلى أراضيها بعد هروبهم من سوريا، محذرة في الوقت نفسه من مغبة انفجار الأوضاع في أفغانستان المجاورة لحدودها الجنوبية .
وأبرزت تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " أن الجيش الأمريكي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة ما وصفته بالسلوك الإيراني" الخبيث" في المنطقة، وأنه لايزال يدرس ما إذا كان ذلك قد يتضمن اتخاذ إجراءات جديدة أو مضاعفة الإجراءات الحالية .
ولفتت الصحف الانتباه إلى اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القمة المرتقبة التي تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد لا تعقد الشهر المقبل وفق ما هو مقرر، لكنه أبدى اعتقاده أن كيم جدي في نيته التخلي عن السلاح النووي
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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