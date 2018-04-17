اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قمة "القدس" بمدينة الظهران بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واهتمت بموقف باكستان الذي دانت فيه بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات النظام السوري في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
وأخبرت عن وصول رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1".
وسلطت الضوء على الهجوم الذي تعرضت له قوات حرس الحدود الباكستانية من داخل أفغانستان ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين.
وأشارت في الشأن الأمني إلى مقتل شخصين بهجوم مسلح في مدينة كويتا، وإصابة ثلاثة جنود جراء انفجار استهدف سيارة عسكرية شمال غرب باكستان.
كما أخبرت عن إحباط الشرطة الباكستانية عملية إرهابية في العاصمة إسلام آباد بعد مصادرة سترتين ناسفتين وقنابل يدوية من أحد أحياء إسلام آباد.
وتناقلت صحف باكستان دعوة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني لحركة طالبان إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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