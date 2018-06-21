اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توجيه الرئيس السودانى، عمر البشير، بإلغاء كل الضرائب والجبابات وإزالة المعوقات التي تعترض زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وعرجت على اتهام حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان بعض المنظمات والدول الغربية المعادية بفبركة تقارير كاذبة وسالبة عن الأوضاع في إقليم دارفور لتقويض عملية السلام والتنمية وعرقلة خروج - يوناميد-.
وسلطت الضوء على لقاء رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأخبرت عن مقتل 49 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية بهجمات شنتها حركة طالبان على العديد من نقاط التفتيش، في إقليمي فرح وبادجيس غرب البلاد.
واشارت إلى تمكن قوات الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي، أمس من تحرير مواقع جديدة في جبهة
الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت إن 7 إرهابيين سلمو أنفسهم، أمس، للسلطات العسكرية الجزائرية بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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