اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توجيه الرئيس السودانى، عمر البشير، بإلغاء كل الضرائب والجبابات وإزالة المعوقات التي تعترض زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وعرجت على اتهام حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان بعض المنظمات والدول الغربية المعادية بفبركة تقارير كاذبة وسالبة عن الأوضاع في إقليم دارفور لتقويض عملية السلام والتنمية وعرقلة خروج - يوناميد-.

وسلطت الضوء على لقاء رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأخبرت عن مقتل 49 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية بهجمات شنتها حركة طالبان على العديد من نقاط التفتيش، في إقليمي فرح وبادجيس غرب البلاد.

واشارت إلى تمكن قوات الجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي، أمس من تحرير مواقع جديدة في جبهة

الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت إن 7 إرهابيين سلمو أنفسهم، أمس، للسلطات العسكرية الجزائرية بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.